Dos hombres fueron demorados por llevar un parabrisas sin justificar su procedencia

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Mercedes demoraron este viernes 17 de octubre a dos hombres de 25 y 32 años, luego de ser vistos transportando un parabrisas de vehículo en circunstancias sospechosas.

La intervención se produjo tras un aviso del Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre la presencia de los individuos en las calles Guayaquil y Gazari. Al ser interceptados, no pudieron justificar la procedencia ni acreditar la propiedad del elemento.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 10ª, donde quedaron a disposición de la Justicia. El parabrisas, en tanto, fue secuestrado preventivamente hasta determinar su origen.