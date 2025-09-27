Dos hombres fallecieron en un choque frontal en la Autopista de las Serranías Puntanas

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche del viernes 26 de septiembre, alrededor de las 22:30, en el kilómetro 793 de la Autopista de las Serranías Puntanas, frente al Autódromo Provincial “Rosendo Hernández”, en la ciudad de San Luis.

De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, un Volkswagen Surán blanco colisionó de manera frontal contra un camión Scania 141-R114GA, también blanco.

El automóvil era ocupado por dos hombres, de 63 y 22 años, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el lugar. Sus identidades aún permanecen en proceso de confirmación.

En tanto, el conductor del camión, un joven de 23 años, resultó ileso y el test de alcoholemia arrojó 0,00 g/l de alcohol en sangre.

En el operativo intervino personal de la Dirección General de Bomberos, Cuartel I, que procedió a cortar el suministro de GNC del automóvil y constató el fallecimiento de las víctimas. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” para su identificación.

Por disposición judicial, tanto el Volkswagen Surán como el camión Scania fueron secuestrados para pericias.