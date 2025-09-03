Dos dotaciones de bomberos controlaron un incendio en barrio La Ribera

El cabo 1° Andrés Fernández, de los Bomberos Voluntarios El Fortín, informó que inicialmente intervino el destacamento N°1 de La Pedrera con una unidad liviana y, debido a la magnitud del fuego, se convocó apoyo desde el cuartel central con una cisterna. En total, dos dotaciones trabajaron en el lugar.

Al arribar, encontraron la casa cerrada, con fuego en el sector de living-comedor, y el resto de las dependencias afectadas por el humo: dos habitaciones, un baño y un garaje. No había personas ni animales en el interior, por lo que solo se lamentaron daños materiales.

El propietario no se encontraba en el lugar y la causa del incendio será determinada por peritos de Bomberos de la Policía, quienes tienen la facultad para establecer si fue accidental o intencional.

Fernández destacó la importancia de contar con el destacamento de La Pedrera, que recientemente cumplió un año, ya que permite reducir los tiempos de respuesta en la zona de influencia de La Ribera.