Dos años de prisión en suspenso por un accidente fatal ocurrido en 2018

La Justicia de Villa Mercedes dictó sentencia este mediodía y condenó a Diana Esthela Jaeschke como autora del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, por un hecho ocurrido en 2018 en el que falleció un joven motociclista.

Según el fallo, Jaeschke deberá cumplir dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos. También se le impusieron normas de conducta previstas en el Artículo 27 bis del Código Penal Argentino, entre ellas fijar domicilio, notificar cualquier cambio y entregar su carnet de conducir. En caso de cometer un nuevo delito, la condicionalidad de la pena podría revocarse.

Previo al veredicto, las partes realizaron sus alegatos de clausura.

El Fiscal de Juicio, Dr. Ernesto Lutens, solicitó que se la declare penalmente responsable y pidió dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación por cinco años y seis meses, además de las accesorias legales. Como atenuantes mencionó la falta de antecedentes penales y el exceso de velocidad de la víctima, sin encontrar agravantes.

Por su parte, el Dr. Mariano Rafael Ponce, defensor de la acusada, pidió la absolución de su asistida, solicitando que el caso fuera juzgado con perspectiva de género, y señaló también que el motociclista circulaba a alta velocidad.

El juicio fue presidido por el Dr. Mauro D’Ágata Henríquez, con la actuación del Dr. Héctor Lazzari como secretario.