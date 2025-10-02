Dos adolescentes resultaron heridos al impactar en moto contra un camión

Un accidente de tránsito ocurrió este jueves 2 de octubre por la tarde, alrededor de las 16:15, en avenida Jorge Newbery, frente al ingreso secundario del barrio privado Los Caldenes, a pocos metros de la V° Brigada Aérea.

Según fuentes policiales, una motocicleta Yamaha, conducida por un joven de 16 años que iba acompañado por una chica de la misma edad, impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz 815, utilizado para el reparto de agua. El vehículo de mayor porte se encontraba detenido a la espera de ingresar al predio.

El conductor del camión, de 49 años, junto a dos empleados, dio aviso inmediato al 911 y asistió a los adolescentes hasta la llegada de ambulancias del Sempro.

Producto del choque, los ocupantes de la moto sufrieron lesiones en brazos y piernas. Tras recibir atención inicial en el lugar, fueron trasladados al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para estudios más complejos.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría Seccional 31°, Policía Científica y Accidentología Vial, que realizaron las pericias correspondientes. Al chofer del camión se le practicó un test de alcoholemia, con resultado negativo (0,00 gr/lts).