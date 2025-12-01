Dos adolescentes circulaban en contramano y resultaron heridos tras chocar con una camioneta

Dos adolescentes resultaron heridos tras la colisión entre una motocicleta y una camioneta, registrada este domingo 30 de noviembre alrededor de las 13:00, según informó la Subcomisaría 24°, dependiente de la UROP N° 2.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, un hombre de 67 años conducía una Toyota SW4 por calle Ivanowsky en sentido oeste–este. Al llegar a la intersección con Lamadrid, fue impactado por una motocicleta 110 cc en la que viajaban dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes circulaban en contramano por Lamadrid.

Como consecuencia del choque, ambos jóvenes sufrieron distintos golpes y fueron asistidos por personal del Sempro, que luego los trasladó al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para una atención más compleja.

La fiscal de turno, Dra. Cecilia Framini, dispuso que la camioneta continuara su circulación tras la presentación de la documentación del conductor, mientras que la motocicleta quedó secuestrada preventivamente hasta que se aporte la documentación correspondiente.