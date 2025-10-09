Donde hay voluntad, hay camino: la comunidad se moviliza por Roberto

Roberto Ismael Carreño, vecino querido y padre de familia, enfrenta una dura batalla contra la Amiloidosis Hereditaria, una enfermedad genética y poco común que afecta su corazón, riñones y sistema nervioso.

Hace cinco años comenzó con hormigueos en las manos y atravesó un extenso camino médico sin respuestas. En octubre de 2023, finalmente recibió el diagnóstico que explicaba su malestar: Amiloidosis Hereditaria, una afección progresiva y de alto costo de tratamiento.

En noviembre del mismo año, sufrió una caída provocada por un cuadro de baja presión, que derivó en un traumatismo cerebral. Pasó tres meses internado, luchando por su recuperación y por estabilizar su enfermedad. Con esfuerzo y acompañamiento logró volver a casa, pero la batalla continúa.

La enfermedad le ha quitado fuerza muscular, movilidad y sensibilidad, aunque su espíritu sigue firme. Cada día enfrenta nuevos desafíos con optimismo, rodeado del cariño de su familia y amigos.

Hoy, la comunidad impulsa una cadena solidaria para ayudarlo a conseguir una silla de ruedas eléctrica, elemento fundamental para recuperar su independencia y calidad de vida.

💚 Gracias a la gestión y perseverancia de sus seres queridos, PAMI autorizó recientemente la medicación necesaria, un avance significativo en su tratamiento. Ahora, la colecta se destina exclusivamente a la compra de la silla eléctrica.

🙌 Cómo colaborar

Difundiendo su historia para que llegue a más personas.

Sumándote a las cadenas de oración por su salud.

Realizando un aporte económico, sin importar el monto: cada ayuda significa esperanza.

📌 Datos para colaborar:

A nombre de: Roberto Ismael Carreño

Teléfono: 2657 622579

Alias: roisca2211

✨ “Gracias por ser parte de esta red de amor y solidaridad. Cada gesto cuenta.” ✨