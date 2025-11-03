Donald Trump: “Los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los días de Nicolás Maduro al frente del gobierno de Venezuela “están contados”, aunque descartó una guerra con el país caribeño.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista emitida este domingo por el programa “60 Minutes” de la cadena CBS, donde el mandatario fue consultado sobre un posible conflicto armado. “Lo dudo. No lo creo”, respondió. Sin embargo, al ser preguntado sobre la continuidad de Maduro, fue tajante: “Diría que sí. Creo que sí”.

Estas declaraciones llegan en medio de una tensión creciente en el Caribe, donde fuerzas estadounidenses desplegaron navíos y tropas en el marco de operaciones antinarcóticos. De acuerdo con la AFP, dichas acciones habrían causado decenas de muertes, tras más de 15 ataques en el Caribe y el Pacífico, algunos de los cuales podrían considerarse “ejecuciones extrajudiciales”, según expertos.

Maduro, acusado por Washington de narcotráfico, denunció que Estados Unidos utiliza esas operaciones como un “pretexto para imponer un cambio de régimen y quedarse con el petróleo venezolano”. Hasta el momento, Washington no presentó pruebas que respalden que los blancos atacados estuvieran involucrados en el tráfico de drogas.