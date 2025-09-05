Dolor en Villa Mercedes: la ciudad despide al joven deportista Lucas Varela

La ciudad de Villa Mercedes permanece conmocionada tras la muerte de Lucas Varela, un joven de 32 años que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el jueves.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Pringles y Dr. Tallaferro. Varela circulaba en moto por Pringles, de este a oeste, cuando fue impactado por un automóvil que se desplazaba de norte a sur por Tallaferro. El vehículo era conducido por una joven de 23 años.

A raíz de la colisión, el motociclista salió despedido. Según informó la Comisaría Seccional 10ª, el casco se desprendió y Varela golpeó contra un árbol, lo que provocó su fallecimiento de manera instantánea.

Desde el grupo Villa Mercedes Team, con el que Varela compartía entrenamientos, expresaron su dolor en redes sociales: “Hoy despedimos a Lucas, un compañero de entrenamientos, de charlas, de kilómetros compartidos y de una pasión que nos unía: correr”.