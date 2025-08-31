Dolor en San Luis: murió Lilian Videla, referente de los Derechos Humanos

La Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la UNSL confirmó el fallecimiento de Lilian Videla, referente y fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en San Luis. La institución declaró un día de duelo en su memoria.

Videla fue víctima directa de la violencia ejercida durante la última dictadura militar y, con el retorno democrático, mantuvo un compromiso inquebrantable con la defensa de los Derechos Humanos, especialmente en los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia.

La APDH, bajo su impulso, fue querellante en los cuatro juicios por delitos de lesa humanidad realizados en San Luis. En 2009, Videla recibió el Premio Mauricio López a los Derechos Humanos, otorgado por la UNSL.

“Honramos su memoria con el compromiso de continuar la lucha por un mundo mejor”, expresó el comunicado oficial de la Facultad.

Los restos de Videla serán despedidos este domingo, entre las 16 y las 20 horas, en la Sala A de Parque Los Álamos (Riobamba ext. Sur y Av. Santos Ortiz, ciudad de San Luis).