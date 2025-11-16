Dolor en Ordóñez: investigan la explosión que provocó la muerte de un niño de 4 años

Un trágico incendio ocurrido en la localidad cordobesa de Ordóñez dejó como saldo la muerte de un niño de 4 años, quien se encontraba jugando en la parte trasera de un camión cuando el vehículo comenzó a arder de manera repentina.

De acuerdo con las primeras pericias de la Policía de Córdoba, el fuego se habría originado por la explosión de una garrafa ubicada en la cucheta del camión Mercedes Benz, lo que provocó un incendio súbito y de gran intensidad.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado y generó profunda conmoción entre vecinos y familiares, quienes no pudieron intervenir a tiempo debido a la rapidez con la que se propagaron las llamas. A pesar de la llegada inmediata del personal policial y de los servicios de emergencia, no fue posible rescatar al menor, que perdió la vida en el lugar.

La Justicia provincial inició una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y evaluar posibles responsabilidades en el lamentable episodio.