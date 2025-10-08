Dolor en el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo, símbolo de Boca y técnico campeón de América

El fútbol argentino despide a una de sus figuras más queridas. Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años, luego de atravesar un cuadro de salud delicado que lo mantenía internado desde principios de septiembre.

El técnico campeón de la Copa Libertadores 2007 con el conjunto xeneize había mostrado signos de debilidad en los últimos meses, aunque continuaba al frente del equipo de La Ribera.

Su fallecimiento generó un profundo pesar en el ambiente futbolístico. Hugo Gottardi, ex ayudante de Russo, había advertido días atrás sobre su estado: “Lo veo muy cansado… Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Él viene de una enfermedad y está luchando en muchos frentes”, había dicho en diálogo con Radio del Plata.

Nacido en Lanús en 1956, Russo debutó como jugador en Estudiantes de La Plata, donde permaneció toda su carrera y se consagró campeón argentino en 1982 y 1983. Su trayectoria como director técnico comenzó en Lanús en 1989 y lo llevó por clubes como Estudiantes, Rosario Central, San Lorenzo, Vélez y Racing, además de sus tres ciclos en Boca Juniors.

Con el club de sus mayores logros, obtuvo la Copa Libertadores en 2007, la Liga Profesional 2020 y la Copa Argentina del mismo año. Su legado queda marcado por la templanza, la humildad y la pasión con que vivió el fútbol.