Doble filicidio: A un año del crimen, familiares homenajearon a Sofía y Bautista

A un año del crimen que conmovió a Juana Koslay, los familiares de Sofía Ojeda Silva (7) y Bautista Silva Funes (2) realizaron un homenaje en la plazoleta ubicada en la intersección de avenidas Cruz de Piedra y Los Eucaliptos, a pocos metros de la casa donde vivían.

El acto reunió a las abuelas paternas, Nancy Rosales y Nélida “Coca” De la Rocha, al padre de Bautista, Jonathan Funes, y a vecinos y amigos de la comunidad. Allí colocaron una placa conmemorativa con las fotos de los pequeños y la inscripción: “A un año que a ustedes les quitaron el derecho de vivir. Siempre en nuestros corazones”.

El lugar, cargado de recuerdos, fue adornado con plantines amarillos y naranjas, además de un árbol detrás de la estructura. Entre lágrimas, Jonathan recordó a su hijo en los juegos de la plazoleta. La ceremonia incluyó una bendición del cura Mauricio Verón, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, quien pidió por la paz y el consuelo de las familias.

Las abuelas remarcaron que el dolor sigue intacto y reclamaron justicia: “No entendemos cómo una madre pudo matar a sus hijos de esa manera. Queremos una condena perpetua”, expresaron.

Durante el encuentro, la maestra de Sofía en la escuela 139, Aimará Colocho, entregó a la familia el cuaderno que había quedado en el armario de la institución. Entre lágrimas, recordó a la niña como “dulce, divertida y muy querida por sus compañeros”, quienes todavía la homenajean a diario en el aula.

La comunidad escolar también se sumó al pedido de justicia y destacó que la pérdida dejó una huella difícil de sanar en docentes y alumnos.