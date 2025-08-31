Disturbios en Villa Mercedes: la Policía demoró a varios hombres

Personal policial de la Comisaría Octava intervino en dos episodios de violencia ocurridos casi de manera simultánea en distintos puntos de Villa Mercedes.

El primer hecho se registró alrededor de las 5:00 horas, cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) alertó sobre la presencia de un hombre armado con palos y cuchillos. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que varios sujetos alteraban el orden público y procedieron a la demora de dos hombres, de 21 y 37 años respectivamente. Este último volvió a quedar involucrado en otro disturbio minutos más tarde.

El segundo procedimiento ocurrió en la intersección de Ayacucho y San Cayetano, donde motoristas del D.R.I.M. intervinieron en una pelea entre dos hombres en plena vía pública. Uno de ellos se resistió a las órdenes y debió ser reducido y esposado por razones de seguridad.

Todos los demorados fueron trasladados a la Comisaría Octava, donde se labran las actuaciones correspondientes.