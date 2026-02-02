Disturbios en Villa Mercedes: demoraron a un joven de 21 años

Durante la tarde del domingo 1 de febrero, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un joven de 21 años en la ciudad de Villa Mercedes, tras un incidente ocurrido en la vía pública.

La intervención policial se inició a partir de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que daba cuenta de un individuo provocando disturbios en calle Rufino Barreiro al 100.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron al joven, quien al advertir la presencia policial comenzó a vociferar insultos hacia el personal actuante. En ese contexto, los efectivos dialogaron con la madre del involucrado, quien manifestó haber solicitado la presencia policial debido a que su hijo se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y había protagonizado una agresión física con su hermano.

Cuando el personal intentó persuadirlo para que cesara su conducta, el joven adoptó una actitud agresiva, por lo que fue reducido y demorado.

Posteriormente, y ante la actitud hostil de algunos familiares hacia el personal policial, el sujeto fue trasladado a la Comisaría Seccional 30°, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.