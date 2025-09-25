Difunden una foto proyección de Guadalupe Lucero a los 9 años

Yamila Cialone, madre de Guadalupe Lucero, pidió a la comunidad y a los medios de comunicación difundir una foto proyección que muestra cómo sería su hija a los nueve años.

La niña desapareció el 14 de junio de 2021, cuando tenía cinco años, en el barrio 544 Viviendas de San Luis. Desde entonces, no se conocen rastros de su paradero y la causa continúa bajo investigación de la Justicia Federal.

La imagen fue elaborada por Abraham Valenzuela, miembro de la organización Missing Angels Org. “Me contacté con la mamá de Sofi Herrera y ella me vinculó con familiares de otra niña desaparecida en México. A través de ellos llegué a este señor tan amable que pudo hacer la proyección. Al aprobar el trabajo, logramos tener una imagen de cómo es Guada hoy en día”, relató Cialone.

En paralelo, Eric Lucero, padre de la menor, compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de la foto proyección. “Siempre vas a estar en mi corazón y en cada oración. Te amo y te extraño todos los días. Tengo fe en que Dios nos va a reencontrar algún día. No se olviden de Guadalupe, por favor, y sigan compartiendo su rostro”, expresó.