Diez industrias afectadas por el incendio en Ezeiza: el fuego fue controlado y no hay heridos internados

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, brindó este sábado un informe actualizado sobre el incendio que afectó al parque industrial local, confirmando que el fuego fue controlado, aunque las tareas de enfriamiento continúan.

El siniestro alcanzó a unas diez industrias, provocando daños totales en varias de ellas.

Granados detalló que ninguna persona permanece internada y que las 12 personas atendidas en el Hospital de Ezeiza ya fueron dadas de alta. La mayoría presentó problemas respiratorios por inhalación de monóxido de carbono, producto de la quema de cubiertas dentro de una de las fábricas. “No hay nadie en riesgo de salud”, aseguró el jefe comunal.

El intendente destacó la rápida intervención de múltiples dotaciones de bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia, junto con equipos del Ministerio de Seguridad bonaerense, lo que permitió contener la expansión del fuego. Además, confirmó que la autopista Ezeiza–Cañuelas fue reabierta al tránsito tras haber estado interrumpida por la densa columna de humo.

Respecto al impacto ambiental, Granados aclaró que “aunque hay mucho humo, no hay ningún tipo de problema para los vecinos”. En cuanto al plano económico, indicó que el municipio ya contactó al gobernador y al ministro de Producción para coordinar asistencia a las industrias afectadas, que “no han quedado prácticamente en pie”.