Diez ambulancias nuevas refuerzan el sistema de salud en el interior provincial

Este sábado, la Plaza Cívica de Casa de Gobierno fue escenario de la entrega de diez ambulancias cero kilómetro Citroën al sistema de salud provincial. Con esta incorporación, el parque automotor del Ministerio de Salud asciende a 184 unidades operativas.

El gobernador Claudio Poggi destacó que estos vehículos son recursos “que permiten salvar vidas” y remarcó que se destinarán a localidades del interior para reforzar la atención en zonas alejadas de los grandes hospitales.

En Juan Jorba, donde viven 315 habitantes, la ambulancia resulta clave. “Una unidad cero kilómetro es de vital importancia para la población. Cualquier emergencia ocurre en cualquier momento”, expresó Emanuel González, coordinador del CAPS local.

Desde Alto Pencoso, Lourdes Magallanes subrayó que la nueva unidad permitirá atender con mayor rapidez accidentes en la ruta internacional 7, un corredor con alta circulación vehicular.

En San Francisco del Monte de Oro, el hospital recibió otra ambulancia. Su director, Juan Carlos Coria, resaltó que “es de gran utilidad porque estamos a 100 kilómetros de la ciudad de San Luis”.

Por su parte, en Paso Grande, Agustina Gil Páez indicó que el vehículo permitirá mejorar la atención y suplir carencias en el CAPS.

Con esta inversión, el Gobierno provincial busca fortalecer la medicina del interior y garantizar traslados seguros y oportunos, evitando demoras en emergencias.

