La muerte de Toti Ciliberto a los 63 años conmocionó al mundo del espectáculo y dejó profundamente afectado a Diego Pérez, su compañero en los recordados sketches de “Videomatch”. En diálogo con medios de comunicacion, Pérez no pudo contener el llanto al hablar de la pérdida de su amigo:

“Te imaginarás que estoy destrozado, no lo puedo creer. No paro de llorar, estoy muy conmovido y muy triste. Fue una sorpresa terrible”, confesó el actor, quien admitió que no está en condiciones de aparecer en televisión para homenajearlo.

Un adiós emocionado en redes

A través de Instagram, Pérez publicó una foto junto a Ciliberto acompañada de un sentido mensaje:

“Toti querido, tengo una tristeza enorme con la noticia de tu partida… Hemos vivido tantas alegrías juntos, tantas anécdotas. No puedo parar de llorar. Tan buena persona sos, amigo, le diste tantas sonrisas a la gente que jamás pensé que nos ibas a hacer lagrimear tanto”.

¿Qué pasó con Toti Ciliberto?

Según fuentes cercanas, el humorista habría sufrido una hemorragia interna seguida de un paro cardíaco. Su fallecimiento se conoció este martes, el mismo día del cumpleaños de Marcelo Tinelli, quien fuera su productor en “Videomatch”.

Larry de Clay, otro de sus históricos compañeros, también expresó su dolor en redes: “Esta tristeza es enorme. No tengo consuelo. Vuela alto, hermano. Te vamos a extrañar toda la vida”.