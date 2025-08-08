Este 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha que trasciende lo anecdótico para convertirse en un llamado global sobre el bienestar, la adopción responsable y los derechos de los felinos. La efeméride busca visibilizar las necesidades de estos animales y derribar mitos sobre su independencia, recordando que requieren atención, cariño y cuidados específicos.

¿Por qué se celebra el 8 de agosto?

La elección de esta fecha no es casual: surge para generar conciencia sobre problemáticas como el abandono, el maltrato y la falta de controles veterinarios. Además, busca fomentar campañas de esterilización y educar sobre hábitos esenciales, como una alimentación adecuada y enriquecimiento ambiental.

Gatos en la ciudad: compañeros ideales, pero no “muebles”

Los felinos dominan los hogares urbanos, superando en muchos casos a los perros. Su adaptabilidad y bajo mantenimiento los hacen atractivos para quienes viven en departamentos o con agendas ajustadas. Sin embargo, especialistas advierten: “No son decoración, son seres que demandan compromiso”.

Errores comunes como ignorar sus visitas al veterinario, no estimularlos o abandonarlos ante problemas de conducta reflejan una tenencia irresponsable. Por eso, esta fecha también es una oportunidad para aprender:

Alimentación balanceada (evitar sobrepeso).

Espacios seguros (redes en ventanas, juguetes).

Esterilización (clave para su salud y control poblacional).

El dato VMI: En Argentina, el 60% de las adopciones de mascotas son felinas, según refugios. Pero el abandono sigue siendo una deuda pendiente.