Devastador terremoto en Afganistán: más de 800 muertos y miles de heridos

Un sismo de magnitud 6,0 golpeó el este de Afganistán la noche del domingo, dejando un saldo preliminar de 812 personas fallecidas y 2.817 heridas, según informó el portavoz del gobierno interino, Zabihullah Mujahid.

La mayor devastación se registró en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara, en la provincia de Kunar, donde se confirmaron 800 muertos y 2.500 heridos. En Nangarhar, en tanto, se contabilizaron 12 víctimas fatales, 255 heridos y decenas de viviendas destruidas.

El epicentro del sismo fue localizado a 27 kilómetros de profundidad y ocurrió a las 23:47 hora local, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Las autoridades también reportaron daños en Laghman, con 58 heridos, y en Nuristán, con cuatro lesionados.

Equipos de rescate de los ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública fueron desplegados para evacuar a los heridos, muchos de ellos trasladados en helicópteros hacia el Hospital Regional de Nangarhar.

Los voceros advirtieron que las cifras son estimaciones iniciales y podrían incrementarse a medida que avancen las tareas de rescate en un terreno de difícil acceso.