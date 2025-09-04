Detuvieron en Villa Mercedes a un hombre que golpeó a un efectivo en pleno operativo

Durante la tarde del miércoles 3 de septiembre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un sujeto de 27 años en el barrio Santa Rita de Casia (960 Viviendas) de Villa Mercedes.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de las calles Hipólito Yrigoyen y Tallaferro, donde los uniformados procedieron a identificar al individuo. Sin embargo, este reaccionó de manera agresiva, insultando y golpeando a los policías.

En el forcejeo, uno de los efectivos sufrió lesiones en el rostro, por lo que debió ser trasladado al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”. Pese a la resistencia y a que familiares del joven intentaron interferir, el procedimiento fue finalmente controlado.

El hombre quedó demorado y fue trasladado a la Comisaría Seccional 10°, donde permanece a disposición de la Justicia.