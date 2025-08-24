Detuvieron en San Luis a un hombre por exhibiciones obscenas en la vía pública

Este domingo por la tarde, efectivos de la sección móvil del Comando Radioeléctrico demoraron a un hombre de 46 años en la ciudad de San Luis, tras un procedimiento en la colectora norte de la avenida Circunvalación (ex ruta nacional 147, frente al Club Unión).

Según informaron fuentes policiales, el sujeto fue sorprendido realizando exhibiciones obscenas en la vía pública. Al intentar identificarlo, los efectivos se encontraron con la resistencia del hombre, quien se negó a colaborar e intentó agredir a uno de los uniformados.

Tras un forcejeo, el individuo fue reducido y trasladado a la Comisaría Seccional 39°, donde quedó a disposición de la Justicia.