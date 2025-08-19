Este lunes, la Policía de la Subcomisaría 7° de Juan Llerena demoró a un hombre de 27 años, oriundo de Entre Ríos, que se encontraba residiendo de manera esporádica en la zona rural de la localidad.

Tras averiguaciones policiales y consultas con la Oficina de Antecedentes y Convenio Policial, se determinó que el sujeto tenía un pedido de captura vigente en Entre Ríos por delitos de lesiones agravadas, coacciones y violencia de género.

Se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción de turno, a cargo de la Dra. Andrea Court, quien coordinó acciones con el Dr. Franco Bongiovani, fiscal de Paraná. El hombre quedó alojado en la Subcomisaría 7° y a disposición de la justicia para continuar con las diligencias correspondientes.