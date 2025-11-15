Detuvieron al joven que robó una cámara de seguridad en Villa Mercedes

Este viernes 14 de noviembre, personal del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes llevó adelante un procedimiento en el marco de una causa por “Averiguación robo”, que tramita en la Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo del Dr. José Olguín. Durante el operativo fue demorado un joven de 21 años.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de 25 años, quien el 7 de noviembre advirtió la sustracción de una cámara de seguridad instalada en la fachada de su vivienda, ubicada en inmediaciones de Ivanowsky y Balcarce. Al revisar el registro fílmico, observó que el dispositivo había captado con claridad el rostro, la contextura y la vestimenta del autor.

Con esa evidencia, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de Elías Adre al 100. Allí se secuestraron elementos vinculados a la causa y un plantín de marihuana, que fue incautado por personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.

El sospechoso no se encontraba en la vivienda durante el procedimiento; sin embargo, fue visto llegar minutos después y quedó demorado. Posteriormente fue trasladado a las celdas disciplinarias de la UROP N° 2, donde permanece a disposición de la Justicia provincial.