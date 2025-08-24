Detuvieron a una mujer por dañar e intentar ingresar a la fuerza a una vivienda

Este domingo por la mañana, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) intervinieron en un procedimiento en Villa Mercedes, donde demoraron a una mujer de 35 años.

Durante un patrullaje por la zona de 1° de Mayo e Intendente Olloqui, los policías fueron alertados por un vecino sobre ruidos y golpes en una vivienda. Al llegar, encontraron a la mujer dentro del patio, con lesiones visibles y portando un bloque de cemento, con el que intentaba ingresar por la fuerza.

El propietario, un hombre de 76 años, relató que la mujer se presentó en su domicilio pidiendo agua y que, tras recibirla, se tornó agresiva: le arrojó el líquido al rostro e intentó entrar por la fuerza, ocasionándole lesiones con un bloque de cemento y un casco.

La mujer, por su parte, acusó al dueño de la vivienda de haberla agredido. Ambas partes fueron asistidas en el lugar por personal del Sempro. Posteriormente, la sospechosa fue trasladada a la Comisaría Seccional 10°, donde quedó demorada.

En el lugar se secuestraron los elementos utilizados en la agresión y se labraron las actuaciones correspondientes.