Detuvieron a un sujeto armado que seguía a una menor en Villa Mercedes

Durante la noche del domingo 5 de octubre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en Villa Mercedes que culminó con la demora de un hombre de 27 años.

El operativo se originó tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que advirtió que un individuo perseguía a una adolescente de 17 años en las inmediaciones de la terminal de ómnibus.

Los agentes acudieron al lugar y dialogaron con la joven, quien describió al sospechoso. Minutos después, el sujeto fue localizado en el acceso a la terminal.

Durante la identificación, los uniformados hallaron un arma blanca oculta entre sus prendas, por lo que fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9° para continuar con las actuaciones correspondientes.