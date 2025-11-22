Detuvieron a un prófugo de La Plata a la altura del centro

Este viernes 21 de noviembre, efectivos de la Patrulla de Aproximación Comunitaria (PAC) y del Comando Radioeléctrico de la UROP Nº 2 detuvieron a un hombre que era buscado por la Justicia bonaerense por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada.

El operativo se realizó con apoyo de la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El detenido, un hombre de 49 años, oriundo de La Plata, tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2.

La localización del sospechoso fue posible gracias a una triangulación de celdas GSM, que permitió ubicar su teléfono en la zona de Zoilo Concha y San Martín. Cerca de las 11:00, los policías lo interceptaron en inmediaciones de León Guillet y Pedernera, donde fue identificado y requisado frente a un testigo.

Luego del procedimiento, el hombre fue trasladado a la UROP Nº 2, donde intervino la fiscal de turno, Dra. Gisela Milstein, quien dispuso completar las actuaciones y ordenar su detención formal. Con el oficio ya emitido, el detenido quedó a disposición de la Justicia.