Detuvieron a un joven tras un violento robo a un remisero en Villa Mercedes

Un joven de 23 años fue demorado por robo calificado este viernes 12 de septiembre por la mañana.

El hecho ocurrió en calle San Cayetano al 100, cuando un remisero denunció que fue abordado por un sujeto armado con un cuchillo, quien le sustrajo un teléfono celular y dinero en efectivo, además de romper un vidrio del vehículo.

Tras huir, el delincuente ingresó a una vivienda de la zona, pero volvió al auto para exigir la contraseña del celular. En ese momento, la víctima logró recuperar el teléfono.

Efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 8° realizaron un operativo en el domicilio señalado, donde encontraron al joven oculto. Durante la requisa le secuestraron una tijera de 20 cm que llevaba entre sus ropas.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 8° y quedó a disposición de la Justicia provincial.