Detuvieron a un joven que intentó robar herramientas y una bicicleta de una vivienda

Durante la madrugada de este miércoles 20 de agosto, efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes, donde demoraron a un hombre de 27 años que había intentado sustraer distintos elementos de una vivienda ubicada en calle Pellegrini al 400.

El hecho se conoció tras un aviso del Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre un individuo retenido en el lugar. Al llegar, los uniformados dialogaron con un joven de 24 años, quien relató que su tío mantenía al sospechoso reducido en una habitación trasera usada como depósito.

El hombre presentaba golpes en el rostro, aunque rechazó recibir atención médica. Según constató la Policía, intentó llevarse una bicicleta, un taladro, una caladora y una caja de herramientas.

Finalmente, fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde quedó a disposición de la Justicia. Además, intervino Criminalística para verificar daños en el inmueble y en los objetos.