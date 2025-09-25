Detuvieron a un joven que intentó cometer un robo con un arma blanca

Este miércoles 24 de septiembre por la mañana, efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron un procedimiento en Villa Mercedes que terminó con la demora de un joven de 20 años.

Los motoristas patrullaban la zona de Las Heras y Urquiza cuando observaron a un grupo de vecinos que perseguían a un sujeto armado con un cuchillo. Según informaron, el individuo había intentado robar a un hombre en las inmediaciones.

Tras una breve persecución, el joven fue interceptado con apoyo de Prevención Ciudadana. En el lugar se presentó la víctima, un hombre de 30 años, quien declaró que había sido amenazado con el arma blanca y que, al intentar defenderse, sufrió una herida en una mano.

El agresor fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°, mientras que el cuchillo quedó secuestrado preventivamente. En tanto, la víctima recibió atención médica por parte de personal del Sempro.