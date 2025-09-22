Detuvieron a un joven que fue captado en video y es acusado por robo

Este domingo 21 de septiembre por la tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un joven de 19 años en la ciudad de Villa Mercedes.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de las calles Europa y Paul Harris, donde los policías advirtieron al joven circulando en bicicleta con actitud sospechosa. Tras interceptarlo e identificarlo, se estableció que estaba involucrado en un robo ocurrido en calle Ministro Berrondo al 300.

La vinculación se confirmó mediante un video aportado por la víctima, que permitió constatar su participación en el hecho. Finalmente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°.