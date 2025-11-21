Detuvieron a un joven por intentar robar en una Iglesia

Un transeúnte alertó a los efectivos mientras un vecino intentaba retenerlo.

Un joven de 27 años fue demorado este jueves 20 de noviembre en Villa Mercedes, luego de ser sorprendido cuando intentaba ingresar por la fuerza a un salón destinado a reuniones religiosas, ubicado en calle Miguel B. Pastor al 900.

El episodio comenzó cuando un transeúnte hizo señas a un móvil policial del Comando Radioeléctrico, alertando que un hombre había forzado la puerta del edificio. Al arribar, los efectivos encontraron a un vecino que intentaba retener al intruso, quien se mostraba agresivo dentro del lugar.

Con el apoyo de un segundo patrullero, la Policía logró reducir y demorar al sospechoso. Minutos después, el pastor encargado del salón se presentó y tomó conocimiento de lo ocurrido.

El joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 10°, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.