Detuvieron a un joven por agredir y dejar inconsciente a su madre

La noche del lunes 24 de noviembre, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un joven de 22 años en Villa Mercedes tras una grave agresión contra su madre.

La intervención se activó luego de una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que reportó un disturbio en la zona de calle Ramón Valdés.

Al llegar, los policías constataron que el joven había golpeado a su madre, dejándola inconsciente luego de una fuerte discusión. La mujer fue trasladada por familiares al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención médica.

Los uniformados intentaron dialogar con el agresor, pero este reaccionó de forma violenta, por lo que fue reducido y esposado. Debido a que vecinos y familiares intentaban agredirlo, fue trasladado de inmediato a la Comisaría Seccional 10°, donde quedó demorado.