Durante la madrugada del domingo, efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron en un procedimiento en Villa Mercedes que culminó con la demora de un joven de 25 años.

La acción policial se inició tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que reportó la presencia de personas en una obra en construcción ubicada en calle Pescadores al 300.

Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron al joven en el exterior del inmueble, portando materiales de construcción. Durante la requisa, encontraron una cinta métrica y dos proyectores de luz, envueltos en un pantalón.

El joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde quedó a disposición de las autoridades.