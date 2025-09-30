Detuvieron a un joven de 18 años por violencia de género

Este lunes 29 de septiembre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) intervinieron en un hecho de violencia de género en la ciudad de Villa Mercedes.

Los uniformados acudieron a una vivienda de calle San Lorenzo al 100 tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales. En el lugar se encontraba un joven de 18 años, quien negó la situación denunciada.

Cuando los efectivos intentaron dialogar con la víctima, también de 18 años, el sujeto se tornó agresivo y golpeó a la joven frente al personal policial. De inmediato, los agentes intervinieron para proteger a la víctima, pero el agresor huyó por calle San Lorenzo hacia Ayacucho.

Finalmente, fue demorado en la intersección de San Cayetano y Ayacucho, con la colaboración de un vecino, y trasladado a la Comisaría Seccional 8ª.