Un hombre de 28 años fue demorado este jueves por la madrugada en Villa Mercedes, durante un operativo de prevención realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM).

La intervención policial tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Uruguay y Guayaquil, donde los uniformados observaron a un motociclista que circulaba de manera sospechosa a bordo de una Motomel Blitz 110 cc sin luz trasera.

A pesar de recibir la voz de alto, el conductor intentó evadir el control, pero fue interceptado en la intersección de Guayaquil y Zoilo Concha.

Durante la requisa, en el baúl del rodado, la Policía encontró una mochila que contenía:

Un frasco con marihuana

Un revólver sin municiones

Otro frasco con envoltorios de cocaína

Un total de $502.500 en efectivo , en billetes de distintas denominaciones

Un teléfono celular

La motocicleta y los elementos hallados fueron secuestrados, mientras que personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico incautó la droga por orden de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes.

El individuo fue trasladado a la Comisaría Seccional 10°, donde quedó a disposición de la Justicia.