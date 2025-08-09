Este viernes por la tarde, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un hombre de 33 años y a una mujer de 34 años, tras un operativo realizado en la intersección de General Paz y Paul Harris.

Según informó la policía, los motoristas fueron alertados por un disturbio en la zona. Al llegar, constataron la presencia de varias personas alteradas, por lo que intervinieron para dispersar el tumulto.

Momentos después, un hombre y una mujer salieron de una vivienda cercana y fueron identificados como partícipes de los incidentes registrados previamente en el mismo lugar.

Ante la reiteración de actitudes hostiles, los uniformados dispusieron su aprehensión. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 9° para “averiguación de antecedentes y medios de vida”.