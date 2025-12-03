Detuvieron a un hombre que intimidaba a ciudadanos con un arma de plástico

Este martes 2 de diciembre, personal del Comando Radioeléctrico demoró a un hombre de 31 años en Villa Mercedes, luego de que generara disturbios en la vía pública.

La intervención se inició tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que informaba la presencia de un sujeto alterando el orden en Lavalle e Hipólito Yrigoyen.

Al llegar, los efectivos encontraron al individuo en estado de exaltación. Vecinos de la zona relataron que el hombre se ubicaba en medio de la calle, insultaba a transeúntes y los intimidaba mostrando un arma, que aparentaba ser de fuego.

El sujeto desobedeció las indicaciones policiales y mantuvo una actitud agresiva, por lo que fue reducido. En el lugar, los uniformados constataron que el hombre portaba una réplica de revólver de plástico, la cual fue secuestrada. El individuo quedó demorado y fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°.