En la madrugada del domingo, efectivos de la Policía intervinieron en un hecho ocurrido en calle Comandante Videla al 150, tras un llamado que alertó sobre disturbios frente a un local bailable.

Al llegar, los uniformados identificaron a un hombre de 33 años que cobraba estacionamiento de manera informal. Según la denuncia, el sujeto amenazó verbalmente a un automovilista de 40 años que se negó a pagar por el supuesto cuidado de su vehículo.

A pesar de las reiteradas advertencias policiales, el individuo mantuvo una actitud hostil y finalmente fue demorado. En la requisa, realizada en presencia de un testigo, se incautaron elementos vinculados a la causa.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 9ª y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias correspondientes.