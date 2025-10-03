Detuvieron a un hombre por violencia de género y tenencia de arma blanca

Este jueves 2 de octubre por la noche, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes, que terminó con la demora de un sujeto de 27 años.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Ramón Valdés y Gobernador Besso, donde una mujer de 27 años, que se encontraba junto a sus dos hijos, denunció haber discutido con su pareja. Según relató, el hombre en estado de ebriedad la agredió verbalmente y arrojó un cuchillo a la vía pública antes de retirarse.

Con los datos aportados y el apoyo de varios móviles, la policía desplegó un operativo que permitió detenerlo en la intersección de Landaburu y Milone. En el lugar se secuestró el arma blanca arrojada previamente.

Finalmente, el individuo fue trasladado a la Comisaría Seccional 10°, donde quedó a disposición de la justicia.