Detuvieron a un hombre por violar una orden de restricción

La División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) detuvo este martes 26 de agosto a un hombre de 48 años en la ciudad de Villa Mercedes, tras un operativo derivado de una alerta del Centro de Operaciones Policiales.

El hecho ocurrió en el monoblock 28 del barrio Santa Rita, donde una mujer de 40 años denunció que su ex pareja intentó ingresar violentamente a su domicilio, pese a tener una orden de restricción de acercamiento vigente.

Con los datos aportados, los efectivos realizaron un patrullaje en la zona y lograron interceptar al individuo, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional 10°.