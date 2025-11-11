Detuvieron a un hombre por un robo armado en una tienda de celulares

La Policía de Villa Mercedes demoró a un hombre de 47 años en el marco de una causa por “robo calificado por el uso de arma de fuego”, vinculada al asalto ocurrido el 6 de noviembre en el local “Tu iPhone VM”, ubicado sobre calle Balcarce 705.

El hecho tuvo lugar cerca de las 20:55, cuando dos sujetos armados ingresaron al comercio, redujeron al empleado, a su hermana y a dos clientes, y sustrajeron dinero en efectivo y teléfonos iPhone.

Tras una serie de tareas investigativas, los efectivos del Departamento de Investigaciones detectaron que algunos de los objetos robados habrían sido ofrecidos en redes sociales. Con esta información, la Fiscalía de Instrucción Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial ordenó dos allanamientos en viviendas de la manzana 6994 del barrio Unión, donde finalmente se demoró al sospechoso.

Las autoridades judiciales informaron que la investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar a todos los involucrados y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.