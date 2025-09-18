Detuvieron a un hombre por golpear a su ex pareja

El pasado martes 16 de septiembre, efectivos de la Comisaría Seccional 9º intervinieron tras la denuncia de una mujer de 39 años, residente en calle Braulio Moyano al 200. La víctima relató que un hombre de 38 años, con quien mantenía un vínculo, ingresó de manera ilegal a su domicilio, trepando los techos de una vivienda desocupada y accediendo al patio interno.

Según la denuncia, el agresor exigió dinero y, ante la negativa, inició un forcejeo durante el cual amenazó de muerte a la mujer y a su familia. Además, le propinó golpes de puño en la boca y el abdomen, causándole lesiones leves. También dañó parte del ingreso al departamento y rompió el teléfono celular de la víctima mientras esta intentaba comunicarse con el 911.

Tras el aviso del Centro de Operaciones Policiales, personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) logró ubicar y demorar al acusado en inmediaciones de avenida 25 de Mayo y Comandante Videla, quedando alojado en la comisaría.

Finalmente, este miércoles 17 de septiembre, la Fiscalía de Instrucción en Contexto de Género N°1 ordenó su detención formal por los delitos de “lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y vínculo, daños y amenazas, en concurso real”.