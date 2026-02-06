Detuvieron a un hombre por el robo en un taller mecánico

Un hombre de 28 años fue detenido este jueves 5 de febrero por la tarde en la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en un taller mecánico.

El hecho había sido denunciado el pasado 4 de febrero por el propietario de un taller ubicado en calle Almafuerte al 1700, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron tras violentar una cerradura y sustrajeron cuatro cubiertas, diez baterías y dos radiadores.

A partir de tareas investigativas, entrevistas y testimonios recabados, efectivos de la Subcomisaría 24° lograron identificar al presunto autor del ilícito, lo que permitió avanzar con la causa.

En ese contexto, se realizaron allanamientos en distintos domicilios ubicados en Bolívar al 500, Santiago del Estero al 500, San Lorenzo al 1700 y en el barrio Ciudad Jardín, con intervención de distintas dependencias policiales.

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró dos cubiertas rodado 17 y un radiador, elementos que estarían directamente vinculados al robo, los cuales fueron hallados en una vivienda de calle Santiago del Estero al 500.

Con las pruebas reunidas, y por disposición de la Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Leandro Estrada, se procedió a la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

Los operativos contaron con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico, la Patrulla de Aproximación (PAC), la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) y Policía Científica de la UROP N° 2.