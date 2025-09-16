Detuvieron a un hombre por agredir a su padre de 83 años

El pasado domingo 14 de septiembre, personal de la Comisaría Seccional 8ª y del Comando Radioeléctrico intervino en un caso de violencia familiar registrado en calle Lamadrid al 500, en Villa Mercedes.

Según informaron fuentes policiales, un adulto mayor de 83 años denunció haber sido golpeado por su hijo de 37 años, quien además lo habría dejado incomunicado dentro de la vivienda. La víctima fue asistida por una ambulancia y trasladada al Sanatorio La Merced, donde permanece internada en observación.

Las autoridades iniciaron actuaciones sumariales, tomando testimonios de vecinos y sumando informes médicos. Aunque inicialmente no lograron ubicar al sospechoso durante un allanamiento, el hombre finalmente se presentó de forma voluntaria en sede policial.

Quedó detenido y a disposición de la Fiscalía de Instrucción Penal en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 1, a cargo de la Dra. Nayla Cabrera Muñoz Justicia, por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo”.