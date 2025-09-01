Detuvieron a un hombre en Villa Mercedes por robar un celular en una mercería

Este domingo 31 de agosto, efectivos de la Comisaría Seccional 9° detuvieron a un hombre de 42 años en el marco de una causa por “Averiguación robo simple”, con intervención de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, a cargo de la Dra. Gisela Milstein.

El hecho investigado ocurrió el viernes 29 de agosto en una mercería de calle Chacabuco al 200. Según la denuncia, el sospechoso ingresó al local, pidió un vaso de agua y, aprovechando un descuido de la propietaria, sustrajo un celular Samsung A53.

De acuerdo con el testimonio de la damnificada, el hombre la intimidó para que no gritara y luego se fugó en una bicicleta rodado mediano que había dejado afuera del comercio.

Las cámaras de seguridad del negocio registraron la secuencia y fueron clave para la investigación. Tras analizar las imágenes, la Policía logró identificar al presunto autor y, en un allanamiento posterior, secuestró la vestimenta utilizada y la bicicleta empleada en la fuga.

Con la evidencia reunida, la fiscal ordenó la detención del sospechoso, quien quedó imputado como autor del delito de robo simple.