Detuvieron a un hombre acusado de tres robos en un mismo local

Efectivos del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes lograron detener a un hombre de 31 años, sospechado de cometer tres robos consecutivos en el comercio “Pool Stations”, ubicado en calle Pueyrredón 1672.

Los hechos ocurrieron los días 11, 14 y 16 de agosto, bajo la modalidad de “robo calificado por efracción”. En cada ingreso, el ladrón rompía una pared de durlock para acceder al lugar y sustraía distintos elementos: un parlante tipo torre, un celular Samsung J7, bebidas alcohólicas, varias cajas de cigarrillos y cerca de 200 mil pesos.

Las cámaras de seguridad registraron detalles que resultaron clave: el delincuente cubría su rostro y desviaba las cámaras, pero quedaron registradas su contextura física, un derrame en el ojo derecho y lesiones sufridas al escapar por un paredón con alambre, donde dejó rastros de sangre.

Con estas pruebas, además del análisis de redes sociales, antecedentes penales y testimonios que lo ubicaban en la zona, la Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo del Dr. José Olguín, ordenó allanamientos en domicilios vinculados al sospechoso. Su pareja declaró que había llevado a su casa los objetos robados y los vendió, mientras que un amigo reconoció haberlo visto tras los ilícitos, con heridas en manos y pies.

Finalmente, la Policía montó una vigilancia en la vivienda de un conocido. Al irrumpir, el hombre intentó escapar por los techos, pero fue reducido por los efectivos. Las lesiones que presentaba coincidían con las constatadas en el comercio y con lo registrado en las filmaciones.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que definirá las próximas medidas judiciales.