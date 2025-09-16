Detuvieron a tres jóvenes que se trasladaban en una motocicleta alcoholizados

En la madrugada de este lunes 15 de septiembre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a tres individuos de 24, 23 y 21 años en inmediaciones de avenida Bartolomé Mitre y calle Maipú.

Los jóvenes se trasladaban en una Motomel Blitz 110 cc y, al advertir la presencia policial, realizaron una maniobra brusca que culminó con la detención de la motocicleta sobre la vereda.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que el conductor (23 años) no poseía licencia y arrojó un alcotest positivo de 0,92 gr/lts de alcohol en sangre. Además, uno de los acompañantes (21 años) tenía en su poder un arma blanca, la cual fue secuestrada.

Los tres demorados fueron trasladados a la Comisaría Seccional 9°, mientras que la motocicleta quedó a disposición de Tránsito Municipal.