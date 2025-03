Este jueves, Elías Piccirillo, el reciente exmarido de la modelo y conductora Jésica Cirio, fue detenido por la Prefectura Naval Argentina en el marco de una investigación por estafa y robo. Piccirillo, un conocido financista de criptomonedas, fue arrestado junto a otras siete personas por una deuda que asciende a 6 millones de dólares.

La causa judicial contra Piccirillo se intensificó en enero de 2025, cuando Francisco Hauque, otro empresario vinculado al caso, fue detenido en la Avenida Alvear junto a su esposa. Hauque, señalado inicialmente como narcotraficante, aseguró que Piccirillo había armado una causa en su contra con la ayuda de efectivos de la Policía de la Ciudad. Además, apuntó directamente a Jesica Cirio, sugiriendo que ella estaba al tanto de los negocios de su entonces marido.

Tras estas declaraciones, se inició una nueva investigación que incluyó allanamientos en propiedades de Piccirillo y finalmente llevó a su detención. La Justicia también está investigando a un grupo de efectivos policiales que habrían colaborado en el supuesto armado de la causa contra Hauque.

¿Qué dijo Jesica Cirio?

Jesica Cirio, quien se casó con Piccirillo en una lujosa ceremonia en el Palacio Duhau en mayo de 2024, confirmó su separación a fines de febrero de 2025, cuando los problemas judiciales de su exmarido comenzaron a ganar relevancia. En una entrevista con Karina Iavícoli, la modelo desmintió las acusaciones de Hauque: “Es mentira que conozco a los Hauque, no había ninguna relación entre las parejas”.

Cirio también advirtió sobre las consecuencias de ser involucrada en el escándalo: “Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor, solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”. Además, explicó por qué decidió no hablar públicamente sobre el caso, a diferencia de lo ocurrido en su anterior escándalo con Martín Insaurralde: “No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo”.

El caso de Elías Piccirillo sigue en desarrollo, mientras que Jesica Cirio intenta mantener su vida privada alejada de los reflectores judiciales.